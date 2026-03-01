Новые взрывы в Дубае: Иран ведет жесткие атаки баз США за смерть Хаменеи

После массированной атаки Ирана на ОАЭ 28 февраля ситуация в стране стабилизировалась. Эмиратцы и туристы отмечали, что в ряде городов больше не слышно взрывов и сирен, в целом обстановка оставалась спокойной. Однако утром 1 марта ситуация резко изменилась: в СМИ и социальных сетях появились сообщения о новых ударах Ирана по территории ОАЭ, в том числе по Дубаю.