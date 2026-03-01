Новые взрывы в Дубае: Иран ведет жесткие атаки баз США за смерть Хаменеи

После массированной атаки Ирана на ОАЭ 28 февраля ситуация в стране стабилизировалась. Эмиратцы и туристы отмечали, что в ряде городов больше не слышно взрывов и сирен, в целом обстановка оставалась спокойной. Однако утром 1 марта ситуация резко изменилась: в СМИ и социальных сетях появились сообщения о новых ударах Ирана по территории ОАЭ, в том числе по Дубаю.
Иран нанес новый удар по Дубаю.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в Дубае 1 марта вновь прогремели мощные взрывы. По словам одной из туристок, утром были слышны как минимум два взрыва. Девушка рассказала, что проживает в гостинице недалеко от аэропорта и в город не выходит.
Еще один турист в Дубае подтвердил, что утром действительно была осуществлена новая атака Ирана на ОАЭ.
«Еще одно утро, новые взрывы в Дубае. Мои друзья сейчас там и теперь они по-настоящему напуганы», — рассказал он.
Россиянин, отдыхающий в Дубае, также сообщил, что люди практически не выходят из отелей и домов. Он опубликовал видео с пляжа JBR, продемонстрировав, что после обстрелов со стороны Ирана берег и улицы опустели.
«Все по отелям сидят. Вон там далеко видно дым, сейчас пляжи пустые», — сказал мужчина, показав видео с пляжа.
Поднимающийся черный дым, о котором сообщил россиянин, предположительно наблюдался в районе аэропорта. Официальных заявлений по этому поводу на данный момент не поступало. При этом пользователи в сети продолжают публиковать кадры с места событий.
«В Дубае снова слышны взрывы, сообщается о прилете в районе аэропорта», — сообщают туристы.
Тем временем зарубежные СМИ пишут, что в Дубае прогремели не два, а уже три громких взрыва, за которыми через несколько минут последовали еще несколько.
Пока никто не пострадал, и пока неясно, что именно было повреждено.
ВС ОАЭ за сутки перехватили 137 иранских ракет и более 200 БПЛА.
Вооруженные силы и подразделения противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за сутки перехватили 137 баллистических ракет и 209 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном.
В заявлении Минобороны ОАЭ уточняется, что из 137 ракет 132 были уничтожены, а пять упали в море. Также были зафиксированы 209 БПЛА, из которых 195 перехватили, а 14 упали на территорию Эмиратов, причинив незначительный сопутствующий ущерб. Минобороны подчеркнуло, что ущерб гражданским объектам оказался минимальным.
Ведомство осудило нанесенные Ираном удары и подтвердило право ОАЭ на принятие ответных мер.
Кроме того, министерство заявило о приведении вооруженных сил в состояние повышенной готовности и принятии всех необходимых мер для решительного противодействия любым угрозам, направленным на подрыв безопасности и стабильности государства.
«Безопасность граждан, жителей и гостей является первостепенной задачей, которой нельзя пренебрегать», — говорится в сообщении МО ОАЭ.
КСИР начал «самую ожесточенную наступательную операцию».
Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил». Заявление прозвучало после гибели верховного лидера Али Хаменеи.
«Самая ожесточенная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз», — заявили в КСИР.
В корпусе также подчеркнули, что рука мести иранского народа не оставит убийц Хаменеи безнаказанными.
Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан также заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не останется без ответа.