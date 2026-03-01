Воскресенье под запретом: в российских регионах ввели ограничения на алкоголь

С 1 марта в девяти регионах России начали действовать ужесточенные правила оборота спиртного, которые серьезно меняют привычный уклад жизни горожан. Самые суровые ограничения коснулись Республики Алтай, где отныне легально приобрести алкоголь по воскресеньям и праздничным дням невозможно. Как передает ТАСС, в регионе также ввели полный запрет на торговлю горячительным в магазинах, расположенных непосредственно в жилых многоквартирных домах.
«Алкоголь нельзя продавать по воскресеньям и в праздничные дни», — сообщил пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов. Он добавил, что «в будние дни сократилось время продажи» — в отдельные дни временной коридор для покупки составляет всего три-четыре часа.
В Московской области власти применили еще более неожиданную тактику: кафе и бары, расположенные во дворах жилых домов, теперь могут торговать спиртным лишь в течение двух часов — с 13:00 до 15:00. Под масштабную зачистку попали и подвальные точки продаж в Пензенской, Вологодской и Смоленской областях. В Вологодской области пошли на еще одну хитрость: алкогольную продукцию теперь запрещено выставлять ближе трех метров от кассовых зон, что должно исключить спонтанные покупки.
Параллельно с этим Курганская область, Пермский и Красноярский края также сократили часы работы розничных магазинов в вечернее время. В Карелии для продолжения торговли алкомаркеты в жилых зданиях теперь обязаны иметь площадь не менее семидесяти квадратных метров. А в Забайкальском крае ограничения коснулись даже безалкогольных энергетиков.
