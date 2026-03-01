Воскресенье под запретом: в российских регионах ввели ограничения на алкоголь

В Московской области власти применили еще более неожиданную тактику: кафе и бары, расположенные во дворах жилых домов, теперь могут торговать спиртным лишь в течение двух часов — с 13:00 до 15:00. Под масштабную зачистку попали и подвальные точки продаж в Пензенской, Вологодской и Смоленской областях. В Вологодской области пошли на еще одну хитрость: алкогольную продукцию теперь запрещено выставлять ближе трех метров от кассовых зон, что должно исключить спонтанные покупки.