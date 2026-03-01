Иран научил Россию переговорам с США

Реальность сложнее. Рискнем предположить, что переговоры с США были бы для Ирана более успешны, если бы он не проявил на них слабость. Если задача была в том, чтобы сохранить иранцам мирное небо над головой, то ее с куда большей вероятностью можно было решить непреклонным отстаиванием своих интересов и демонстративной готовностью встать из-за стола и уйти готовиться к войне, если Ирану в уважении к этим интересам будет отказано.