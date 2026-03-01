Ответные удары за Хаменеи: Иран объявил о возмездии США и Израилю

По данным СМИ, ответные удары за Хаменеи начались с ракетных пусков в сторону Израиля: в ряде районов, включая окрестности Тель-Авива, объявлялась воздушная тревога, часть целей перехватывали средства ПВО. Параллельно Тегеран заявил об ударах по военной инфраструктуре США в регионе — по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, Али аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ и объектам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. В странах Персидского залива сообщалось о взрывах и работе ПВО; отдельные источники упоминали падение ракеты или обломков в ОАЭ, включая район Дубая.