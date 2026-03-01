Ричмонд
Ответные удары за Хаменеи: Иран объявил о возмездии США и Израилю

После сообщений о гибели Али Хаменеи Тегеран начал ответные удары по Израилю и объектам США в регионе. КСИР заявил о расширении операции 1 марта.

Источник: Аргументы и факты

28 февраля удары США и Израиля по объектам на территории Ирана стали поводом для объявления Тегераном масштабной ответной операции. 1 марта иранские власти связали свои действия с гибелью верховного лидера Али Хаменеи и заявили о начале «ударов возмездия».

География и характер ответных ударов.

По данным СМИ, ответные удары за Хаменеи начались с ракетных пусков в сторону Израиля: в ряде районов, включая окрестности Тель-Авива, объявлялась воздушная тревога, часть целей перехватывали средства ПВО. Параллельно Тегеран заявил об ударах по военной инфраструктуре США в регионе — по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, Али аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ и объектам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. В странах Персидского залива сообщалось о взрывах и работе ПВО; отдельные источники упоминали падение ракеты или обломков в ОАЭ, включая район Дубая.

Иран заявил о комбинированном характере операции — применении баллистических ракет и беспилотников — и подчеркнул, что действия носят поэтапный характер.

1 марта КСИР сообщил о продолжении ответных ударов, приведении сил в повышенную боевую готовность и заявил, что удары за Хаменеи не являются разовой акцией.

Заявления Тегерана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении назвал гибель Али Хаменеи «пересечением красной линии» и пообещал «соразмерный и жёсткий ответ», заявив о праве Ирана на самооборону и задействовании потенциала вооружённых сил.

Глава МИД Ирана возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль, охарактеризовав их действия как агрессию.

КСИР сообщил о начале операции возмездия, подчеркнув, что удары направлены по военным и стратегическим объектам, а ответственность за дальнейшую эскалацию лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве.

Реакция Москвы.

МИД России заявил, что происходящее ведёт к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона призвала к прекращению силового сценария и возвращению к дипломатическим механизмам.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске дальнейшего распространения конфликта и отметил опасность ударов по объектам атомной инфраструктуры.

