Трамп ликует, Европа «обеспокоена»: Реакция мира на гибель Хаменеи и «Эпическую ярость» США

Мир замер в ожидании дальнейшей эскалации после совместной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года, которая привела к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп назвал это «величайшим шансом для иранского народа вернуть свою страну», призвал к свержению режима и пообещал продолжать удары до полного уничтожения иранской ракетной промышленности и флота, подчеркнув, что цель — свобода для иранцев и устранение «зла». Как отреагировали другие мировые лидеры на обострение конфликта — в материале Life.ru.