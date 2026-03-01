Ричмонд
Иран подтвердил гибель министра обороны и начальника генштаба Насерзаде

Гостелевидение Ирана сообщило о гибели министра обороны Азиза Насерзаде и начальника генштаба Сейеда Абдолахми Мусави после удара по зданию военного совета.

Источник: Аргументы и факты

Гибель министра обороны Ирана Азиза Насерзаде и начальника генерального штаба Сейеда Абдолахми Мусави подтверждена государственным телевидением страны.

По его данным, удар был нанесен по зданию, где проходило заседание военного совета. В результате атаки оба военачальника погибли.

Ранее в Иране также подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и главы Корпуса стражей исламской революции.

Власти республики заявляют о продолжении вооруженного сопротивления. Сообщается о ракетных ударах по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Спикер парламента Ирана пообещал новые удары.

