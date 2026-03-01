Глава Самары Иван Носков провел традиционную встречу с директорами школ

На встрече глава города сообщил, что капитальный ремонт в 2026 году пройдет в пяти зданиях школ — это два корпуса школы № 36, школы № 167 и № 70, лицей «Созвездие» № 131. В семи школах отремонтируют спортзалы, а в пяти — пищеблоки. На территории возле школ № 9, № 18, № 21, № 45, № 76, № 90, № 106, № 119, № 123, № 134, № 156, № 164, № 165 появятся воркаут-площадки, а в школах № 80, № 87 и № 153 — площадки для ГТО.