Посольство Казахстана в Абу-Даби обратилось к гражданам республики, проживающим в ОАЭ

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. Посольство Казахстана в Абу-Даби обратилось к гражданам республики, проживающим в ОАЭ.

Источник: Sputnik.kz

На территории ОАЭ сейчас значительное число прибывших на короткий срок либо следующих транзитом казахстанцев, отметили в сообщении посольства:

«В сложившейся ситуации им может потребоваться временная помощь и поддержка. Если у Вас имеется возможность оказать содействие (временное размещение, питание либо иная существенная помощь), просим сообщить об этом по нижеуказанным контактам».

Также попросили информировать дипмиссии, если известно о казахстанцах, оказавшихся в затруднительном положении. К сообщению прикрепили контакты:

Посольство Казахстана в Абу-Даби:

+971 50 508 5226.

+971 2 449 8778.

Генконсульство Казахстана в Дубае:

+971 50 570 1978.

+971 4 547 5784.

Air Astana сообщила, что размещение в гостиницах на сутки за счет авиакомпании предоставили 330 пассажирам в Дубае, 174 — в Дохе, а также 231 пассажиру рейса Алматы-Дубай, который направили в Дели.

Для организации дальнейшего пребывания и решения вопросов по возвращению в Казахстан рекомендовали обратиться по номерам экстренной связи загранучреждений республики.

