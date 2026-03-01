Посольство Казахстана в Абу-Даби обратилось к гражданам республики, проживающим в ОАЭ

На территории ОАЭ сейчас значительное число прибывших на короткий срок либо следующих транзитом казахстанцев, отметили в сообщении посольства:
«В сложившейся ситуации им может потребоваться временная помощь и поддержка. Если у Вас имеется возможность оказать содействие (временное размещение, питание либо иная существенная помощь), просим сообщить об этом по нижеуказанным контактам».
Также попросили информировать дипмиссии, если известно о казахстанцах, оказавшихся в затруднительном положении. К сообщению прикрепили контакты:
Посольство Казахстана в Абу-Даби:
+971 50 508 5226.
+971 2 449 8778.
Генконсульство Казахстана в Дубае:
+971 50 570 1978.
+971 4 547 5784.
Air Astana сообщила, что размещение в гостиницах на сутки за счет авиакомпании предоставили 330 пассажирам в Дубае, 174 — в Дохе, а также 231 пассажиру рейса Алматы-Дубай, который направили в Дели.
Для организации дальнейшего пребывания и решения вопросов по возвращению в Казахстан рекомендовали обратиться по номерам экстренной связи загранучреждений республики.