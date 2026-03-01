WSJ узнала о десятках бомб, сброшенных на дворец Хаменеи

Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы убить его, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Как пишет издание со ссылкой на израильское военное командование, по меньшей мере 200 израильских истребителей нанесли удары по почти 500 различным целям. Это делает проведенную кампанию крупнейшей в истории Израиля.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана, связав ее с провалом переговоров по иранской ядерной программе. Иран и Израиль обменялись серией ударов.
В результате атаки был убит Хаменеи. По данным The New York Times (NYT) и самой WSJ, местоположение аятоллы вычислило ЦРУ, которое затем передало Израилю необходимые разведданные.
По их информации, Хаменеи проводил в своем дворце встречу с высокопоставленными иранскими чиновниками. NYT сообщала, что первоначально удар по резиденции планировали нанести ночью, но затем перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.
Резиденция аятоллы оказалась разрушена после ударов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи страшным преступлением и пообещал отомстить за него. Иран начал ответную операцию и нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил об ударе по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.
Трамп предостерег Иран от ответных ударов, заявив, что в таком случае по стране будет нанесен удар с такой силой, какой она прежде не видела.
Избирать преемника Хаменеи должна Ассамблея экспертов — совет из 88 богословов. Новый лидер должен быть мужчиной, священнослужителем, обладающим политической компетентностью, моральным авторитетом и лояльностью к Ирану.