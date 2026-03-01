Президент, главный судья и член ССК возглавят Иран после гибели Хаменеи

Однако передача власти от отца к сыну в шиитской клерикальной среде воспринимается неоднозначно, особенно в стране, возникшей после свержения монархии. Кроме того, Моджтаба не высокопоставленный клирик и не занимает официальных постов в системе власти. В 2019 году США ввели против него санкции.