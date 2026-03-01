Ричмонд
СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США и Израиль договорились о примерном времени удара по Ирану еще за неделю до ирано-американских переговоров в Женеве, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

8

Третий раунд консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье завершился в четверг вечером в Женеве. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>.

«За неделю до встречи в Женеве США и Израиль договорились о возможном временном промежутке для начала атаки — эта суббота, когда (верховный лидер Ирана Али — ред.) Хаменеи проводил плановое собрание своих высокопоставленных помощников в своем правительственном комплексе», — говорится в материале портала.

Кроме того, по данным Axios, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф считали, что встреча с иранцами в Женеве не приведет к заключению сделки, но все равно решили на нее поехать. Как отмечает портал, это было сделано для того, чтобы иранцы и дальше считали, что дипломатические переговоры продолжаются.

По данным Axios, в ходе встречи Кушнер и Уиткофф позвонили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и сказали, что разногласий между странами по-прежнему много.

