СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров

Кроме того, по данным Axios, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф считали, что встреча с иранцами в Женеве не приведет к заключению сделки, но все равно решили на нее поехать. Как отмечает портал, это было сделано для того, чтобы иранцы и дальше считали, что дипломатические переговоры продолжаются.