Танк и гаубицы: спецназ и мотострелки отработали взаимодействие на полигоне

Подразделения спецназа ООСН «Беркут» и СОБР отработали взаимодействие с военнослужащими 105-го отдельного мотострелкового батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси.
В условиях, максимально приближенных к боевым, спецназовцы оттачивали навыки наведения и корректировки огня с использованием ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 152-мм пушек 2С5 «Гиацинт-С» и танка Т-72Б.
Уточняется, что особое внимание было уделено повышению квалификации групп специального назначения ООСН «Беркут» в огневой поддержке.
«Проведенные учения способствовали совершенствованию слаженности между подразделениями специального назначения и мотострелками», — говорится в сообщении.