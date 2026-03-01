Танк и гаубицы: спецназ и мотострелки отработали взаимодействие на полигоне

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Учения на Обуз-Лесновском полигоне позволили спецназовцам и мотострелкам отточить навыки совместных действий и работу с артиллерией и бронетехникой, сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси.