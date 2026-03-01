Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танк и гаубицы: спецназ и мотострелки отработали взаимодействие на полигоне

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Учения на Обуз-Лесновском полигоне позволили спецназовцам и мотострелкам отточить навыки совместных действий и работу с артиллерией и бронетехникой, сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Подразделения спецназа ООСН «Беркут» и СОБР отработали взаимодействие с военнослужащими 105-го отдельного мотострелкового батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси.

В условиях, максимально приближенных к боевым, спецназовцы оттачивали навыки наведения и корректировки огня с использованием ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 152-мм пушек 2С5 «Гиацинт-С» и танка Т-72Б.

Уточняется, что особое внимание было уделено повышению квалификации групп специального назначения ООСН «Беркут» в огневой поддержке.

«Проведенные учения способствовали совершенствованию слаженности между подразделениями специального назначения и мотострелками», — говорится в сообщении.