В Мангистауской и Карагандинской областях проинспектировали готовность участков референдума

Председатель ЦКР особо акцентировал внимание на обязательности создания условий для реализации права каждого голосующего, включая лиц с инвалидностью. Особенностью текущей кампании является то, что на каждом участке референдума будет доступна не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках. Каждая участковая комиссия должна профессионально выполнять свои обязанности и обеспечивать равные условия голосования для всех граждан.