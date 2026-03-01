Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана — политолог

Также политолог отдельно подчеркнул перспективы для торговли, отмечая, что даже при стабильной ситуации Казахстан может укрепить экономические связи. Эксперт обратил внимание, что Иран, как крупный потребитель, способен стать значимым рынком для казахстанских товаров. Это не только расширяет возможности экспорта, но и дает шанс на укрепление долгосрочных торговых отношений. При этом, по словам Абишева, отсутствие радикальных изменений в стране позволит сохранять спокойствие и минимизировать любые потенциальные экономические или политические риски для Казахстана.