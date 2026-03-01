Ричмонд
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при атаках Израиля и США, передает гостелевидение исламской республик, на которое ссылается РИА Новости.

Источник: AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

«Великий народ Ирана, верховный лидер имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.

По данным агентства Tasnim, аятолла бы убит на своем рабочем месте в субботу утром. В офисе президента Ирана заявили, что его гибель не останется без ответа. По всей исламской республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Как передает агентство Fars со ссылкой на источник, жертвами атак также стали дочь, зять, внук и невестка верховного лидера ИРИ. Его обязанности временно будут выполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана, сообщило IRNA.

После гибели Хаменеи КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

