Парламент Беларуси выразил соболезнования Ирану

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Белорусская палата представителей направила соболезнования председателю Исламского совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу, сообщили в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Источник: AP / Vahid Salemi

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко выразил соболезнования Председателю Собрания исламского совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью лидеров республики и мирных граждан в результате начала совместных военных действий США и Израиля против Ирана.

«Белорусские парламентарии глубоко потрясены трагическим известием о многочисленных человеческих жертвах гражданского населения и разрушениях в Иране», — говорится в сообщении.

Сергеенко также отметил принципиальную позицию Беларуси против любых агрессивных действий. Также он призвал к прекращению насилия и недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

Парламентарии выразили слова поддержки Парламенту и народу Ирана, а также пожелали скорейшего разрешения военного конфликта мирным путем и нормализации ситуации в стране.

Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.

Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его родственники, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.

