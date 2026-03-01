Парламент Беларуси выразил соболезнования Ирану

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко выразил соболезнования Председателю Собрания исламского совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью лидеров республики и мирных граждан в результате начала совместных военных действий США и Израиля против Ирана.
«Белорусские парламентарии глубоко потрясены трагическим известием о многочисленных человеческих жертвах гражданского населения и разрушениях в Иране», — говорится в сообщении.
Сергеенко также отметил принципиальную позицию Беларуси против любых агрессивных действий. Также он призвал к прекращению насилия и недопущению дальнейшей эскалации конфликта.
Парламентарии выразили слова поддержки Парламенту и народу Ирана, а также пожелали скорейшего разрешения военного конфликта мирным путем и нормализации ситуации в стране.
Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.
Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его родственники, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.