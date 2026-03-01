Лавров: на Западе остались только «эпштейновские инстинкты»

«По-моему, уже на всех уровнях — и на уровне официальном, и на уровне политологов, публично — неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи. Я не знаю про инстинкты, у них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе. А вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, явно поистерлись за последние годы», — сказал глава МИД РФ в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.