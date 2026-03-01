Прокуратура Минаба: в результате удара по школе в Иране погибли 148 детей

Число погибших при атаке на начальную школу для девочек в иранском Минабе выросло до 148, еще 95 человек получили ранения. Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял о более чем 100 погибших детях после удара США и Израиля. По его словам, число жертв среди мирного населения продолжает увеличиваться. Что известно об ударе по школе и как на это отреагировал мир — в материале «Газеты.Ru».