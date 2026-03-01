Ричмонд
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родных совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеграмме соболезнований президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана», — добавил президент.

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана погиб. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего аятоллы Али Хаменеи возьмет на себя руководящий совет.

