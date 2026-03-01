Иран объявил джихад против США и Израиля

8
«Народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции. Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — приводит его слова агентство Tasnim.
