«Отказали многие системы на европейском континенте, системы торможения и устойчивости и системы анализа ситуации», — ответил он на вопрос, говорит ли эта ситуация об отказе инстинкта самосохранения у западных стран.
В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщили, что Британия и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной боеголовки и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.