Песков: у Европы отказали системы анализа и торможения

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщили, что Британия и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной боеголовки и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.