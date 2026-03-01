Полковник Ходаренок: управление государством и армией Ирана парализовано

Надо полагать, представители высшего руководства Ирана скрывали свое действительное местонахождение, располагались в заглубленных укрытиях высшего класса защиты и не вели никаких переговоров по техническим средствам связи, чтобы не вскрыть своей дислокации. Наконец, о том, где они действительно находятся, в Иране знал крайне ограниченный круг лиц. И тем не менее руководители и генералы Исламской Республики так и не смогли скрыться от американской и израильской разведки.