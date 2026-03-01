Полковник Ходаренок: управление государством и армией Ирана парализовано

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля, также убиты представители высшего военного и политического руководства страны. Как это стало возможным и какой урок из произошедшего стоит извлечь Украине — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Ликвидация высшего военно-политического руководства противника — излюбленный прием Вооруженных сил США и Армии обороны Израиля в практически любых боевых действиях.
К примеру, во время 12-дневной войны летом 2025 года было убито свыше 30 представителей высшего руководящего состава Ирана и от 11 до 14 специалистов в области ядерных исследований.
В частности, тогда были ликвидированы командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, а всего через несколько дней и его преемник Али Шадмани.
Помимо этого, были убиты более 30 старших командиров, многие из которых стали жертвами точечных ударов в первый же день войны. Это в значительной степени парализовало руководство войсками Ирана. По некоторым данным, в ходе этого конфликта получил легкие ранения и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Особое внимание вопросам ликвидации руководящего состава своих противников традиционно уделяют и в Израиле. К примеру, 1 августа 2025 года Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. А в предыдущие годы спецслужбы Израиля отправили на тот свет десяток представителей руководящего состава ХАМАС.
Систематически ликвидирует Израиль и руководителей «Хезболлы». В частности, 27 сентября 2024 года в результате авиаудара был убит генеральный секретарь движения Хасан Насралла.
«Не смогли скрыться от разведки».
Казалось бы, в Тегеране на фоне подобных событий должны быть сделаны соответствующие выводы, а руководству Ирана следовало принять все возможные и даже невозможные меры по усилению охраны и безопасности высшего командного и политического состава республики.
Однако не прошло и первых суток очередного конфликта между США, Израилем и Ираном, а уже ликвидирован иранский верховный лидер Али Хаменеи. ~Погиб он еще рано утром 28 февраля, то есть в первые минуты конфликта~. Вместе с ним были убиты и несколько его близких родственников.
В результате авиаударов США и Израиля в первые сутки войны также погибли министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави — уже третий руководитель иранского «мозга армии» всего за неполный год. Та же участь постигла командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани.
Надо полагать, представители высшего руководства Ирана скрывали свое действительное местонахождение, располагались в заглубленных укрытиях высшего класса защиты и не вели никаких переговоров по техническим средствам связи, чтобы не вскрыть своей дислокации. Наконец, о том, где они действительно находятся, в Иране знал крайне ограниченный круг лиц. И тем не менее руководители и генералы Исламской Республики так и не смогли скрыться от американской и израильской разведки.
Поскольку представители высшего руководства Ирана находились в укрытиях, есть все основания полагать, что по ним были применены особо мощные и высокоточные противобункерные авиационные средства поражения, способные пробить десятки метров грунта и несколько метров железобетона. При этом вместе с ними погибло значительное количество высокопоставленных чиновников и технического персонала, поскольку руководители подобного ранга не работают в одиночестве. На тот свет отправились и секретариаты иранских руководителей, и советники, и генералы (офицеры) для особых поручений.
В результате управление государством и Вооруженными силами Ирана, без всякого преувеличения, на какое-то время парализовано. Заместители убитых политиков и военачальников еще только входят в курс дела. Причем далеко не факт, что и сменщики убитых руководителей не будут отслежены разведками США и Израиля и в последующем ликвидированы.
К слову говоря, ~на этом фоне военно-политическое руководство Украины должно схватиться за голову~. Ведь технические средства, необходимые для поражения пунктов высших звеньев управления армии и правительства противника, имеются и у Вооруженных сил России. И если этого не происходит на практике, то это всего лишь решение политического руководства России. А оно может быть и пересмотрено.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),