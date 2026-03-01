Макрон заявил об участии ВМС Франции в задержании танкера Бельгией

«В Северном море вертолеты ВМС Франции помогли бельгийским военным захватить нефтяной танкер, на который наложены международные санкции», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Макрон сообщил, что эти действия являются частью более широкой стратегии. По его словам, европейцы полны решимости перекрыть источники финансирования агрессивной войны России в Украине путем введения и соблюдения санкций.
Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции 1 марта захватили танкер, связанный якобы с теневым флотом. По словам министр обороны Бельгии Тео Франкена, перехваченное судно было направлено в порт Зебрюгге.
Операция получила название «Синий нарушитель». Франкен утверждает, что танкер якобы относится к теневому флоту. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил признательность французской стороне за содействие в проведении данной операции.