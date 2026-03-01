Рустам Минниханов назвал ракетно-бомбовые удары по Ирану варварством

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения «Россия — исламский мир», направил обращение президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с нападением США и Израиля на исламскую республику.
В своем письме Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью гражданского населения Ирана и смертью духовного лидера страны Али Хаменеи. Он назвал ракетно-бомбовые удары, нанесенные на фоне шедшего переговорного процесса, варварством и грубейшим нарушением международного права, несущим хаос и эскалацию насилия в регионе.
Руководитель группы стратегического видения призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к дипломатическому диалогу.