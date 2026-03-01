Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов назвал ракетно-бомбовые удары по Ирану варварством

Раис Татарстана указал на это в своем обращении к президенту исламской республики Масуду Пезешкиану.

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу стратегического видения «Россия — исламский мир», направил обращение президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с нападением США и Израиля на исламскую республику.

В своем письме Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью гражданского населения Ирана и смертью духовного лидера страны Али Хаменеи. Он назвал ракетно-бомбовые удары, нанесенные на фоне шедшего переговорного процесса, варварством и грубейшим нарушением международного права, несущим хаос и эскалацию насилия в регионе.

Руководитель группы стратегического видения призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к дипломатическому диалогу.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше