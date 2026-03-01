Ричмонд
Граждан Молдовы нет среди пострадавших в конфликте на Ближнем Востоке — МИД

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Ни один гражданин Молдовы не пострадал вор время военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, провели проверки совместно с местными властями в следующих странах: Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Азербайджан.

В МИД напомнили гражданам Молдовы о необходимости следовать указаниям местных властей, поддерживать связь с дипломатическими представительствами и постоянно проверять статус рейсов.

«Кризисный штаб МИД продолжает постоянно отслеживать развитие событий и будет предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления. Призыв к спокойствию, бдительности и ответственности вновь подчеркивается», — говорится в заявлении МИД.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

