Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Ирана в Минске приспустило флаг в знак траура по Хаменеи

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Посольство Ирана в Минске приспустило флаг в знак траура по Али Хаменеи, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Неравнодушные граждане несут к посольству цветы и игрушки.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля.

По всей стране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. КСИР, армия Ирана и президент страны пообещали отомстить за гибель Хаменеи.

Совбез Ирана заявил о планах удара такой силы, с которой США и Израиль не сталкивались.

Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США.

Накануне американские и израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.

Среди погибших — родственники Хаменеи, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше