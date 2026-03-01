Посольство Ирана в Минске приспустило флаг в знак траура по Хаменеи

Неравнодушные граждане несут к посольству цветы и игрушки.
По всей стране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. КСИР, армия Ирана и президент страны пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
Совбез Ирана заявил о планах удара такой силы, с которой США и Израиль не сталкивались.
Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США.
Накануне американские и израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.
Среди погибших — родственники Хаменеи, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.