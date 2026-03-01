Dawn: число погибших при столкновениях у консульства США в Пакистане достигло 10

Начались протесты и в других городах Пакистана. Так, в столице страны, Исламабаде, на демонстрации вышли тысячи местных жителей. Они собрались в центре города и двинулись к «красной зоне», где находятся правительственные здания. Кроме того, со стороны со стороны дипломатического анклава, где располагаются посольства иностранных государств, раздалось несколько выстрелов.