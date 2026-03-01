Ричмонд
КСИР начал седьмой и восьмой этапы операции «Правдивое обещание 4» против Израиля

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) начал седьмой и восьмой этапы операции «Правдивое обещание-4» в ответ на агрессию Израиля и США. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Источник: Reuters

«Несколько минут назад широко началась седьмая и восьмая волны “Правдивого обещания-4” против врага», — приводит фрагмент заявления иранское государственное телевидение.

