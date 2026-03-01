Казахстан продолжает сбор информации о своих гражданах в зоне конфликта на Ближнем Востоке

«На фоне обострения военно-политической ситуации в странах Ближнего Востока Министерство иностранных дел Республики Казахстан обеспечивает круглосуточное взаимодействие с компетентными государственными органами и властями зарубежных государств. Загранучреждения РК в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам. Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и информацию по ситуации в стране, в том числе рекомендации. В МИД и загранучреждениях РК открыты линии экстренной связи. Продолжается сбор информации о количестве наших граждан, находящихся в зоне эскалации», — говорится в сообщении в воскресенье.
При этом отмечается, что точное количество граждан, находящихся в том числе в транзитных зонах, назвать затруднительно.
«Сотрудниками диппредставительств РК совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах. Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан РК из зон эскалации. Дополнительные разъяснения будут доводиться через официальные ресурсы МИД и загранучреждений РК, а также рассылку через приложение в Kaspi Travel. Призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к введённым ограничениям. На сегодняшний день информация о пострадавших среди граждан Республики Казахстан не поступала. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями на ресурсах МИД и загранучреждений РК», — добавили в МИДе.
Напомним, 28 февраля Израиль начал наносить удары по Тегерану, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных боевых действий в Иране. Из-за начала войны отменен ряд казахстанских авиарейсов на Ближний Восток, также известно и о конкретных рейсах из Астаны, которые были отменены. Конфликт США и Израиля с Ираном затронул сразу ряд стран региона.
В МИД Казахстана сообщили о том, куда звонить казахстанцам за рубежом из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, МИД рекомендовал казахстанцам в Иране максимально усилить меры личной безопасности.
1 марта Токаев выразил поддержку лидерам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, а также призвал воздержаться от действий по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также в ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, правивший страной 36 лет, был убит в результате атаки.