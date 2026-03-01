Рейсы в Дубай и из него были отменены в аэропорту Кишинева

Согласно сайту аэропорта, рейс из Дубая должен был прибыть в Кишинев в воскресенье днем, но был отменен. Также ранее отменили два рейса в Дубай, запланированные на 10.30 и 14.00.
Накануне молдавская авиакомпания HiSky отменила рейсы в Израиль. Исходя из данных онлайн-табло аэропорта Кишинева, был отменен рейс из Тель-Авива, который должен был прибыть в Кишинев в субботу вечером. Также отменили вылет в Израиль, запланированный на раннее утро 1 марта.
Напомним, после заседания кризисного штаба в Органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что все рейсы в регион Ближнего Востока рискуют быть отменены в ближайшее время на фоне обострения ситуации в регионе после ударов по Ирану.
Удары США и Израиля
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.