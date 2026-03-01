Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Дубай и из него были отменены в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Рейсы в Дубай и из него были отменены в Международном аэропорту Кишинева, следует из данных молдавской авиагавани.

Источник: Sputnik.md

Согласно сайту аэропорта, рейс из Дубая должен был прибыть в Кишинев в воскресенье днем, но был отменен. Также ранее отменили два рейса в Дубай, запланированные на 10.30 и 14.00.

Накануне молдавская авиакомпания HiSky отменила рейсы в Израиль. Исходя из данных онлайн-табло аэропорта Кишинева, был отменен рейс из Тель-Авива, который должен был прибыть в Кишинев в субботу вечером. Также отменили вылет в Израиль, запланированный на раннее утро 1 марта.

Напомним, после заседания кризисного штаба в Органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что все рейсы в регион Ближнего Востока рискуют быть отменены в ближайшее время на фоне обострения ситуации в регионе после ударов по Ирану.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше