Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Пакистана отложил визит в Россию из-за ситуации в регионе

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перенес запланированный визит в Российскую Федерацию. Решение принято в связи с региональной и внутренней обстановкой, сообщили в пакистанском правительстве.

Источник: AP 2024

В официальном заявлении в соцсети Х подчеркивается, что поездка имеет первостепенное значение для развития двусторонних отношений, однако в сложившихся обстоятельствах ее пришлось отложить. Новая дата будет согласована позднее по дипломатическим каналам.

На этой неделе Пакистан резко обострил риторику в отношении Афганистана. Министр обороны страны заявил об «открытой войне» с движением «Талибан» (запрещено в РФ), обвинив его в превращении Афганистана в «колонию Индии». В ту же ночь пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, Кандагару и приграничной провинции Пактия. Вблизи афгано-пакистанской границы возобновились боестолкновения.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше