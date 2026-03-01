Премьер Пакистана отложил визит в Россию из-за ситуации в регионе

В официальном заявлении в соцсети Х подчеркивается, что поездка имеет первостепенное значение для развития двусторонних отношений, однако в сложившихся обстоятельствах ее пришлось отложить. Новая дата будет согласована позднее по дипломатическим каналам.
На этой неделе Пакистан резко обострил риторику в отношении Афганистана. Министр обороны страны заявил об «открытой войне» с движением «Талибан» (запрещено в РФ), обвинив его в превращении Афганистана в «колонию Индии». В ту же ночь пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, Кандагару и приграничной провинции Пактия. Вблизи афгано-пакистанской границы возобновились боестолкновения.