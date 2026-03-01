Tasnim: аятолла Макарем Ширази объявил священную войну США и Израилю

«Я считаю, что как Иран действовал, так он и будет действовать, в том числе в плане ударов по базам США и Израиля. А гибель Хаменеи сплотит иранский народ и, наверное, даже может способствовать консолидации всех шиитов, которые, в общем, разделяют идеологию Вилаят аль-факих по всему миру. И, конечно, они тоже могут оказать какое-то влияние на ход событий», — пояснил Семенов.