Пезешкиан: руководящий совет Ирана уже начал свою работу

«Временный руководящий совет приступил к своей работе и со всей решимостью продолжит следовать по пути нашего дорого имама [аятоллы Али Хаменеи]», — отметил президент, выступление которого транслировала иранская гостелерадиокомпания.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани заявил, что обязанности верховного лидера до избрания преемника возьмет на себя руководящий совет.