Пезешкиан: руководящий совет Ирана уже начал свою работу

ДОХА, 1 марта. /ТАСС/. Руководящий совет Ирана, которому предстоит временно управлять страной до выборов нового верховного лидера, уже начал свою работу. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Временный руководящий совет приступил к своей работе и со всей решимостью продолжит следовать по пути нашего дорого имама [аятоллы Али Хаменеи]», — отметил президент, выступление которого транслировала иранская гостелерадиокомпания.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани заявил, что обязанности верховного лидера до избрания преемника возьмет на себя руководящий совет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше