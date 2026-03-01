Политолог Балмасов допустил падение режима в Иране в течение нескольких недель

«Пройдет еще неделя подобных ударов по Ирану, и окажется, что ключевые звенья политической структуры страны уничтожены. То есть Тегеран буквально принудят к переговорам. Союзников у Ирана нет в регионе, так что вряд ли кто-то напрямую вмешается в происходящее. Я считаю, что нынешнее руководство страны повторило ошибку Каддафи, когда объявило отказ от ядерных разработок. У Ирана было очень много технологических разработок в этой сфере, и если бы они завершили начатое и получили хотя бы десяток боеголовок, Израиль и США отказались бы от варианта военной операции», — пояснил политолог.