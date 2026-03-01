Глава МИД Ирана ответил на вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
«У нас нет сейчас намерений перекрывать Ормузский пролив, нет планов предпринимать какие-то меры, препятствующие судоходству в проливе на этом этапе», — сказал Аракчи.
