Глава МИД Ирана ответил на вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.

Источник: © РИА Новости

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

«У нас нет сейчас намерений перекрывать Ормузский пролив, нет планов предпринимать какие-то меры, препятствующие судоходству в проливе на этом этапе», — сказал Аракчи.

