МИД РФ призвал россиян в Израиле и Иране покинуть эти страны

Министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для граждан РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. МИД настоятельно советует воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там россиянам — по возможности покинуть эти страны или перебраться в более безопасные районы.