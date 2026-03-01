Авиакомпания Wizz Air приостанавливает рейсы в Израиль, Дубай, Амман и Абу-Даби

Wizz Air сообщает, что внимательно следит за развитием событий. В зависимости от изменения ситуации расписание рейсов может быть скорректировано.
«Пассажиры, чьи бронирования оказались затронуты, получат уведомления напрямую с информацией о возможных вариантах действий — включая перенос рейса или возврат средств», — уточнили в компании.
Напомним, ранее рейсы в Израиль отменила компания HiSky. А также были отменены ряд рейсов в страны Ближнего Востока. В молдавском Органе гражданской авиации также сообщали, что могут продолжаться отмены рейсов.
Удары США и Израиля
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.