Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает рейсы в Израиль, Дубай, Амман и Абу-Даби

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air объявила о временной приостановке всех рейсов в Израиль и из Израиля, а также в Дубай, Абу-Даби и Амман и обратно. Ограничения будут действовать до 7 марта включительно.

Источник: Sputnik.md

Wizz Air сообщает, что внимательно следит за развитием событий. В зависимости от изменения ситуации расписание рейсов может быть скорректировано.

«Пассажиры, чьи бронирования оказались затронуты, получат уведомления напрямую с информацией о возможных вариантах действий — включая перенос рейса или возврат средств», — уточнили в компании.

Напомним, ранее рейсы в Израиль отменила компания HiSky. А также были отменены ряд рейсов в страны Ближнего Востока. В молдавском Органе гражданской авиации также сообщали, что могут продолжаться отмены рейсов.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше