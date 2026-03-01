Ричмонд
Родственники экс-президента Ирана не подтвердили новость о его гибели

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не подтвердили сообщение иранских СМИ о его гибели, утверждает иранское агентство Khabar-e Online.

Источник: © РИА Новости

«Вслед за сообщениями о гибели Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного удара, нанесенного Израилем и США, его родственники опровергли эту информацию», — говорится в сообщении.

Ранее иранское агентство ILNA сообщило о гибели Ахмадинежада.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2009 по 2013 годы. Относится к числу ультраконсервативного крыла иранских политиков.

