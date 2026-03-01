Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни

«Вчера мы убили Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», — сказал премьер Израиля (цитата по «РИА Новости»).