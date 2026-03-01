Ричмонд
Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать военную кампанию против Ирана и наращивать интенсивность ударов. Запись его обращения была сделана на крыше комплекса Минобороны в Тель-Авиве после совещания с военным руководством и главой разведки «Моссад».

Источник: Reuters

«Вчера мы убили Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», — сказал премьер Израиля (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой был убит верховный лидер республики Али Хаменеи. В ответ великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму, а иранские военные нанесли удары по Израилю и американским базам в регионе. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4». Корпус стражей Исламской революции ударил по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

