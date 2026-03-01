Ричмонд
США: иранские ракеты не смогли долететь до авианосца Abraham Lincoln

Центральное командование ВС США (CENTCOM) прокомментировало заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. В CENTCOM заявили, что запущенные Ираном ракеты не достигли своей цели. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Авианосец Abraham Lincoln не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. Lincoln продолжает запуск самолетов в поддержку неустанной кампании CENTCOM по защите американского народа, устраняя угрозы со стороны иранского режима», — говорится в сообщении CENTCOM.

Сегодня представители КСИР сообщили, что нанесли удары по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.

Вашингтон перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln в регион в январе. Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале ответной операции и нанес удары по Израилю, а также по странам, где размещены американские базы, включая ОАЭ.

