США: иранские ракеты не смогли долететь до авианосца Abraham Lincoln

Вашингтон перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln в регион в январе. Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале ответной операции и нанес удары по Израилю, а также по странам, где размещены американские базы, включая ОАЭ.