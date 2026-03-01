Посольство РФ: россияне могут покинуть Иран через Армению

Россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией, рассказали в посольстве Российской Федерации в Ереване. По данным АТОР, в Иране и Израиле нет организованных туристов из России, однако всего в странах Ближнего Востока находится около 52 тысяч граждан России. Кроме того, закрытие воздушного пространства стран Персидского залива помешало возвращению туристов из Азии.