Трамп заявил, что Иран попросил его возобновить переговоры

На вопрос о сроках возможных переговоров президент ответил уклончиво, отметив при этом, что некоторые из иранских представителей, участвовавших в недавних контактах, погибли в результате ударов. «Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, потому что это был большой удар. Им следовало сделать это раньше. Они могли бы заключить сделку. Они слишком хитрили», — добавил он.