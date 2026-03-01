Ричмонд
Трамп заявил, что Иран попросил его возобновить переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что «новое руководство» Ирана запросило у него возобновление переговоров. Об этом Трамп рассказал The Atlantic. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля.

Источник: Reuters

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — сказал Дональд Трамп.

На вопрос о сроках возможных переговоров президент ответил уклончиво, отметив при этом, что некоторые из иранских представителей, участвовавших в недавних контактах, погибли в результате ударов. «Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, потому что это был большой удар. Им следовало сделать это раньше. Они могли бы заключить сделку. Они слишком хитрили», — добавил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Помимо гибели аятоллы Хаменеи, сообщается о ликвидации ряда высокопоставленных военных и политических деятелей. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и американским объектам в регионе. Президент Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны всем мусульманам.

