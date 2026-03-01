Ричмонд
Лавров и глава МИД КНР Ван И осудили удары по Ирану

Сергей Лавров и Ван И отметили, что удары по Ирану грубым образом нарушают нормы международного права и главные принципы Устава ООН.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого осудили удары США и Израиля по Ирану, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Сергей Лавров и Ван И подчеркнули, что удары грубым образом нарушают нормы международного права и главные принципы Устава ООН, дестабилизируют ситуацию в регионе. В особенности они отметили недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств.

«С. В. Лавров и Ван И высказались за немедленное прекращение военных действий, подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования любых вопросов по иранскому досье», — сказано в публикации.

Кроме того, министры выразили готовность способствовать стабилизации ситуации, координируя действия в рамках Совбеза, МАГАТЭ, а также по линии ШОС и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Накануне, 28 февраля, США и Израиль нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операции против Исламской Республики и заявил, что «бомбы будут падать везде».

