Лавров и глава МИД КНР Ван И осудили удары по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого осудили удары США и Израиля по Ирану, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Сергей Лавров и Ван И подчеркнули, что удары грубым образом нарушают нормы международного права и главные принципы Устава ООН, дестабилизируют ситуацию в регионе. В особенности они отметили недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств.
«С. В. Лавров и Ван И высказались за немедленное прекращение военных действий, подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования любых вопросов по иранскому досье», — сказано в публикации.
Накануне, 28 февраля, США и Израиль нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операции против Исламской Республики и заявил, что «бомбы будут падать везде».