Армия Израиля готовится призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за ситуации с Ираном

В сообщении ЦАХАЛ указывается на подготовку к мобилизации 100 тысяч человек из резерва. Боеготовность частей повышается в разных секторах в рамках проводимой операции «Рык льва».
Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года. Именно тогда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других иранских регионах. В ответ на эти атаки Иран нанёс удары по территории Израиля. ЦАХАЛ же призвал ранее 70 тысяч резервистов на фоне ударов по Исламской Республики.
