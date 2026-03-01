Ричмонд
Армия Израиля готовится призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за ситуации с Ираном

Израиль планирует призвать 100 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации с Ираном. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Источник: Life.ru

В сообщении ЦАХАЛ указывается на подготовку к мобилизации 100 тысяч человек из резерва. Боеготовность частей повышается в разных секторах в рамках проводимой операции «Рык льва».

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года. Именно тогда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других иранских регионах. В ответ на эти атаки Иран нанёс удары по территории Израиля. ЦАХАЛ же призвал ранее 70 тысяч резервистов на фоне ударов по Исламской Республики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

