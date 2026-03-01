Армия Израиля готовится призвать на службу 100 тысяч резервистов из-за ситуации с Ираном

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года. Именно тогда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других иранских регионах. В ответ на эти атаки Иран нанёс удары по территории Израиля. ЦАХАЛ же призвал ранее 70 тысяч резервистов на фоне ударов по Исламской Республики.