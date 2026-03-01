Атака США на Иран может привести к катастрофе в Америке

И если ранее инвестиционный диапазон оценивался в пять-восемь тысяч долларов за тройскую унцию (чуть более 31 грамма), то теперь восемь-десять тысяч кажутся умеренным сценарием, а в случае неконтролируемого развития событий цены могут взлететь до 15−20 тысяч. По словам экономиста Александра Агеева, основной удар придётся на экономики, зависящие от импорта энергоресурсов, — Евросоюз и Китай. Также могут пострадать маршруты Великого шёлкового пути, в том числе коридор «Север — Юг». А ещё война грозит изменением баланса сил в Средней Азии на Каспии.