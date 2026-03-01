Ричмонд
МИД Омана: Иран открыт к любым усилиям по деэскалации

Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с оманским коллегой.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи готов к любым шагам, которые направлены на снижение напряженности в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство Омана.

В МИД Омана сообщили, что Арагчи провел телефонный разговор с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.

«передал позицию Исламской Республики Иран и подтвердил открытость иранской стороны к любым серьезным усилиям, способствующим прекращению эскалации и возвращению к стабильности», — говорится в заявлении на странице внешнеполитического ведомства Омана в соцсети X*.

Арагчи отметил, что нападение США и Израиля на Иран стало причиной эскалации напряженности и паники в регионе, сообщили в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран захотел возобновить переговоры, Вашингтон согласился.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

