МИД Омана: Иран открыт к любым усилиям по деэскалации

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи готов к любым шагам, которые направлены на снижение напряженности в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство Омана.
В МИД Омана сообщили, что Арагчи провел телефонный разговор с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.
«передал позицию Исламской Республики Иран и подтвердил открытость иранской стороны к любым серьезным усилиям, способствующим прекращению эскалации и возвращению к стабильности», — говорится в заявлении на странице внешнеполитического ведомства Омана в соцсети X*.
Арагчи отметил, что нападение США и Израиля на Иран стало причиной эскалации напряженности и паники в регионе, сообщили в министерстве.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран захотел возобновить переговоры, Вашингтон согласился.
