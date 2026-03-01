Страх Пентагона: почему Трамп отчаянно спешит добить Иран

Соединенные Штаты Америки вынуждены форсировать завершение военной кампании на территории Ирана из-за критического истощения запасов противоракетной обороны. Военное командование опасается, что в случае затягивания конфликта американские военные базы и союзники на Ближнем Востоке окажутся беззащитными перед массированными ответными ударами со стороны исламской республики.
Как сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников и аналитиков, точные объемы арсеналов зенитных ракет строго засекречены, однако непрерывные боевые действия стремительно опустошают склады. «США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных действий Тегерана», — говорится в материале.
Старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко в интервью изданию подтвердила наличие глубокого кризиса в снабжении войск противовоздушной обороны. «Одна из проблем заключается в том, что эти ресурсы очень быстро истощаются, — отметила военный специалист. — Мы используем их быстрее, чем можем восполнить».
Проблема нехватки боеприпасов разворачивается на фоне полной дипломатической неопределенности. Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что Иран якобы запросил переговоры, а он согласился на контакт, но категорически отказался раскрывать журналистам возможные даты начала консультаций.
