Пентагон опроверг попадание ракет Ирана по авианосцу «Авраам Линкольн»

Пентагон заявил, что ни одна из четырех иранских баллистических ракет не попала по авианосцу «Авраам Линкольн».

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло сообщения об ударе иранских баллистических ракет по авианосцу USS «Авраам Линкольн».

В официальном заявлении американские военные подчеркнули, что четыре выпущенные Ираном ракеты не только не попали в корабль, но даже не достигли его района. Ни одна из ракет, по данным Пентагона, не приблизилась к авианосцу.

Ранее корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в ходе операции «Правдивое обещание — 4». Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по кораблю.

В свою очередь в США заявили, что иранский эсминец класса «Джамаран» был поражен у пирса Чабахара в Оманском заливе ещё в начале операции «Эпическая ярость».

