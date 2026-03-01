КСИР заявил об ударах по трём танкерам США и Британии

Ранее в тот же день иранская сторона заявила о пуске четырёх баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Подробности о последствиях этого обстрела и возможных повреждениях корабля не приводились. В США эти сведения категорически отвергли, подчеркнув, что ни одна из выпущенных ракет даже не создала угрозы для авианосца.