АТОР: отели Дубая подняли цены на проживание и выселяют туристов

Цены на проживание в отелях Дубая выросли, а часть пуриехавших не по путевкам туристов выселяют на улицу. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в своем Telegram-канале.
По его словам, управление по туризму Дубая занимает странную позицию: оно готово оплачивать расходы только тем, у кого нет денег и кто заранее связался с ведомством. В результате туристов, организовавших отдых самостоятельно, выселяют из отелей, а отдельные отельеры подняли цены.
Эксперт отметил, что другие эмираты отреагировали иначе. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы решили компенсировать туристам расходы на проживание. АТОР направил запрос властям Дубая с просьбой оказывать содействие россиянам по примеру соседей.
Ранее сообщалось, что ракета едва не уничтожила круизный лайнер в Абу-Даби.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.